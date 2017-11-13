В Эр-Рияде пройдет объединенная встреча сирийской оппозиции, сообщили СМИ

КАИР, 13 ноя — РИА Новости. Встреча сирийской оппозиции в Эр-Рияде, нацеленная на формирование единой переговорной делегации для участия в переговорах в Женеве под эгидой ООН, состоится 22-24 ноября, передает государственное информационное агентство Саудовской Аравии SPA.

"В ответ на просьбу сирийской оппозиции о проведении расширенной встречи в Эр-Рияде, с целью сближения ее частей и платформ и объединения ее делегации для возобновления прямых переговоров в Женеве под патронажем ООН, состоится ее расширенное заседание с 22 по 24 ноября в Эр-Рияде", — говорится в тексте заявления.

Первый съезд трех платформ сирийской оппозиции (каирской, московской и эр-риядской) в Эр-Рияде в августе не увенчался успехом: оппозиция не смогла создать единую делегацию перед седьмым раундом межсирийских переговоров в Женеве.

Высший комитет по переговорам в октябре заявил, что готов к расширению представительства оппозиции на переговорах по урегулированию в Сирии — в частности, в комитете намерены добиться большего участия внутренней оппозиции и женщин. Ранее другой оппозиционный блок "Завтра Сирии" заявил, что ожидает от встречи группировок сирийской оппозиции в Эр-Рияде создания нового переговорного органа, который заменит нынешние — Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) и ВКП.

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура объявил ранее, что восьмой раунд переговоров в Женеве начнется 28 ноября.

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