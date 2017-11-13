Путин сообщил, что проинформировал Эрдогана о заявлении РФ и США по Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 13 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проинформировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о подписанном совместном заявлении лидеров России и США по Сирии.

"Я проинформировал господина президента о том, что на саммите АТЭС в Дананге мы с президентом Соединенных Штатов одобрили совместное заявление, в котором отразили основные подходы к ситуации в Сирии", — сказал Путин журналистам по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях саммита АТЭС. Согласно документу, который был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство*" вплоть до ее полного разгрома.

*Запрещенная в России террористическая организация

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