Путин оценил работу России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию

Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. Архивное фото

Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. Архивное фото

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 13 ноя — РИА Новости. Работа России, Турции и Ирана как стран-гарантов астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии продолжает приносить результат, сообщил в понедельник президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

"Хотел бы с удовлетворением отметить, что наша совместная с Турцией и Ираном работа как стран-гарантов астанинского процесса продолжает приносить конкретный результат", — сообщил Путин.

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