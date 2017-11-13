Вернувшиеся из Сирии женщины готовы предстать перед законом, заявил сенатор

ГРОЗНЫЙ, 13 ноя — РИА Новости. Группа женщин с детьми, доставленные в понедельник спецрейсом из Сирии в Грозный, готовы при необходимости предстать перед законом РФ, все вернувшиеся перед вылетом дали письменное подтверждение, что возвращаются на родину добровольно, сообщил журналистам сенатор, представитель Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.
В понедельник в Грозный доставили самую многочисленную группу спасенных из горячих точек Сирии — 41 человека, среди которых 12 женщин.
Ранее, 21 октября из сирийского Хмеймима привезли семь женщин и 14 детей. Сразу же после возвращения две из них – жительницы Дагестана, находившиеся в федеральном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранного государства — были арестованы правоохранительными органами. Это был первый случай, когда привлекли к ответственности женщин, возвращенных из Ближнего Востока.
"Гарантии в том, что их не привлекут к ответственности, никто не даст. Если против них были возбуждены уголовные дела до того, как они покинули территорию РФ, конечно, они должны ответить, каждый в своем регионе проживания, на вопросы правоохранительных органов", — сказал сенатор. По его словам, каждый из вернувшихся дал расписку, что возвращается на родину по собственной воле и в случае необходимости готов ответить по законам РФ.
Всего с августа на родину удалось возвратить 87 человек, среди которых 23 женщины, это жители Казахстана, Узбекистана, Башкирии, Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Ингушетии.
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