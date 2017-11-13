Дамаск пригласил российские компании участвовать в восстановлении страны

БЕЙРУТ, 13 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дамаск приглашает российские компании, включая крупнейшие в области нефти и газа, принять участие в восстановлении Сирии, сообщил РИА Новости по телефону руководитель сирийской группы дружбы с парламентом России Усама Мустафа.

"Мы сейчас приехали в Сургут после визита в Ханты-Мансийск. Нас встретила губернатор (Наталья Комарова), она прекрасный человек, и встреча была замечательная. Мы провели встречи с руководителями большинства крупных компаний в области энергетики, нефти и газа, и мы им предложили работать на территории Сирии и в рамках восстановления страны после побед, достигнутых армиями (РФ и САР), и мы приглашаем все российские компании к совместному восстановлению", — сказал Мустафа.

Делегация сирийских депутатов во главе с руководителем сирийской группы дружбы с парламентом России Усамой Мустафа находится с визитом в России. За время пребывания сирийская делегация встретилась со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым, с представителями министерства обороны, представителями крупных энергетических и нефтегазовых компаний России и родственниками погибших в Сирии российских военнослужащих.

"Сирийские представители особенно заострили внимание на том, что они крайне заинтересованы помощью в разработках месторождений в Сирии нашими специалистами, которые имеют уникальный опыт в разработках месторождений. Они прямо сказали в своем выступлении, что они крайне заинтересованы в поддержке российских компаний и в применении их опыта активно в Сирии", — рассказал РИА Новости депутат государственной думы РФ Александр Ющенко.

Ющенко напомнил, что во время визита российских депутатов в Дамаск премьер-министр Сирии Имад Хамис и президент республики Башар Асад прямо говорил о том, что преференции и основные привилегированные условия в первую очередь будут всегда для российских компаний, потому что Россия стратегический союзник. "Поэтому в восстановлении Сирии в первую очередь надежда будет на российские компании", — сказал он.

Депутат государственной думы Дмитрий Перминов в свою очередь добавил, что, помимо встреч с представителями крупных компаний, сирийская делегация встретилась и с представителями малого бизнеса. Были представители компаний, которые занимаются деревообработкой, а также продуктами питания, таких как соки, грибы, рыба и многое другое. Малые предприятия презентовали свое производство и обменялись контактами. Я думаю, все у нас получится, и торгово-экономические связи тоже будут налажены", — добавил он.

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