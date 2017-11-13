Турция не возражает против проведения Конгресса нацдиалога Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 13 ноя – РИА Новости. Турция в целом не возражает против проведения Конгресса национального диалога народов Сирии и выступает за политическое урегулирование кризиса в САР, однако отмечает значение состава участников такого форума, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Ранее предполагалось, что конгресс пройдет 18 ноября в Сочи, МИД РФ опубликовал список из 33 приглашенных организаций. Однако на прошлой неделе стало известно, что форум пройдет в другие сроки, конкретные даты будут определены позднее. Источник в сирийской оппозиции сообщил РИА Новости, что конгресс может пройти в начале декабря.

"Мы не против какого-либо конгресса, в принципе, но первостепенное значение имеет его состав", — сказал Чавушоглу журналистам.

Он отметил, что на конгрессе должна быть представлена настоящая оппозиция, и ни в коем случае не представители террористических группировок.

Чавушоглу выразил уверенность, что проведение Конгресса станет одной из тем переговоров Россия – Турция на высшем уровне, который проходит сейчас в Сочи.

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