Нетаньяху рассказал о действиях Израиля в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. Израиль дал понять России и США, что продолжит действовать в Сирии для защиты интересов своей безопасности, цитирует государственная радиостанция "Кан" премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Заявление прозвучало на следующий день после того, как стало известно о российско-американских договоренностях, предполагающих удаление военизированных формирований Ирана из соседних с Израилем районов Сирии.

"Я дал понять, Соединенным Штатам и России, что Израиль будет действовать в Сирии, исходя из… интересов собственной безопасности", — цитирует радиостанция главу кабинета, который выступал перед членами парламентской фракции правящей партии "Ликуд".

Израильские власти обвиняют Иран в стремлении превратить Сирию во "враждебный форпост" с десятками тысяч бойцов шиитских милиций, собственными воздушными и морскими базами. Постоянное иранское военное присутствие в соседней стране в целом и приграничных районах в частности в Иерусалиме называют неприемлемым и обещают противодействовать ему силовыми средствами, если не сработает дипломатия.

Рассказывая накануне о новых российско-американских договоренностях в Сирии, представитель госдепа США сообщил, что РФ пообещала "работать с сирийским режимом над тем, чтобы удалить поддерживаемые Ираном силы с территории, контролируемой оппозицией, а также с границы Иордании и Голанских высот".

Помимо проиранских сил, в меморандуме, по словам дипломата, идет речь об исключении присутствия на юго-западе Сирии "иностранных джихадистов, работающих с "Джебхат ан-Нусрой"* и другими экстремистскими группами".

* Террористическая организация, запрещенная в России

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