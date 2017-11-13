АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Россию и США вывести войска из Сирии и сосредоточиться на политическом решении кризиса.
"Говорится, что военным путем (сирийский) кризис не решить. Тогда пусть они отзовут своих военных, и решения кризиса будут политическими. Давайте вместе искать пути к выборам там", — сказал Эрдоган перед вылетом в Сочи на переговоры с Путиным.
Он добавил, что Турция выступала против того, чтобы американские войска входили в Ирак в 2003 году.
В прошлый понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов сообщил РИА Новости, что масштабы вывода российских войск из Сирии после победы над ИГ* будут зависеть от складывающейся обстановки, но обе базы — авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, — скорее всего, останутся.
В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС из Сирии в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский центр по примирению.
*Запрещенная в России террористическая организация
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>