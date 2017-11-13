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Война в Сирии
Война в Сирии

Эрдоган призвал Россию и США вывести войска из Сирии

15:5513.11.2017
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© Фото : SANAСитуация в Дейр-эз-Зоре, Сирия. 12 ноября 2017Ситуация в Дейр-эз-Зоре, Сирия. 12 ноября 2017
© Фото : SANA

АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Россию и США вывести войска из Сирии и сосредоточиться на политическом решении кризиса.

Транспортеры турецких вооруженных сил на турецко-сирийской границе. 11 октября 2017
© REUTERS / Osman Orsal
Гуманитарное вторжение: зачем турецкие войска вошли в сирийский Идлиб
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях саммита АТЭС. Согласно документу, который был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство*" вплоть до ее полного разгрома.

"Говорится, что военным путем (сирийский) кризис не решить. Тогда пусть они отзовут своих военных, и решения кризиса будут политическими. Давайте вместе искать пути к выборам там", — сказал Эрдоган перед вылетом в Сочи на переговоры с Путиным.

Он добавил, что Турция выступала против того, чтобы американские войска входили в Ирак в 2003 году.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AFP 2017 / Adem Altan
Эрдоган заявил о достижении целей военной операции Турции в Идлибе
"Но они вошли, сказав, что не останутся там. Ушли? Нет. Мир не глуп. Часто говорится одно, а делается другое, к сожалению. У Америки на севере Сирии пять баз, и еще восемь в других регионах — всего 13. Есть оружие, которое поставила туда Америка. У России в Сирии пять баз. Как быть с этими очевидными вещами?" — сказал Эрдоган.

В прошлый понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов сообщил РИА Новости, что масштабы вывода российских войск из Сирии после победы над ИГ* будут зависеть от складывающейся обстановки, но обе базы — авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, — скорее всего, останутся.

В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС из Сирии в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский центр по примирению.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий
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Война в Сирии
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Мстислав Келдыш
Вообще то не Эрдоган приглашал Россию в Сирию и не ему призывать покинуть! А вот США со "товарищи" там незванные, как и Турция! И законное сирийское правительство требует именно Турцию и коалицию пойти прочь с территории Сирии!
16:13
13.11.2017
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Юра Андреев
А наши идиоты им С-400 продали,и безвкусными турецкими помидорами разрешили снова наводнить страну в ущерб своим фермерам))).надоело уже бредни про "хитрый план" очередной слушать.
16:16
13.11.2017
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