АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Россию и США вывести войска из Сирии и сосредоточиться на политическом решении кризиса.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях саммита АТЭС. Согласно документу, который был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство*" вплоть до ее полного разгрома.

"Говорится, что военным путем (сирийский) кризис не решить. Тогда пусть они отзовут своих военных, и решения кризиса будут политическими. Давайте вместе искать пути к выборам там", — сказал Эрдоган перед вылетом в Сочи на переговоры с Путиным.

Он добавил, что Турция выступала против того, чтобы американские войска входили в Ирак в 2003 году.

"Но они вошли, сказав, что не останутся там. Ушли? Нет. Мир не глуп. Часто говорится одно, а делается другое, к сожалению. У Америки на севере Сирии пять баз, и еще восемь в других регионах — всего 13. Есть оружие, которое поставила туда Америка. У России в Сирии пять баз. Как быть с этими очевидными вещами?" — сказал Эрдоган.

В прошлый понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов сообщил РИА Новости, что масштабы вывода российских войск из Сирии после победы над ИГ* будут зависеть от складывающейся обстановки, но обе базы — авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, — скорее всего, останутся.

В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС из Сирии в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский центр по примирению.

*Запрещенная в России террористическая организация

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