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Война в Сирии
Война в Сирии

В новых сирийских соглашениях не учтены интересы Израиля, заявили в стране

15:4413.11.2017
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© Fotolia / W. ZikasФлаги Израиля. Архивное фотоФлаги Израиля. Архивное фото
© Fotolia / W. Zikas

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. Международные договоренности об удалении сил Ирана из юго-западных районов Сирии носят декларативный характер, не отвечая полной мере интересам и требованиям соседнего Израиля, сказала в понедельник израильский парламентарий Ксения Светлова.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин обсудил по телефону с премьером Израиля урегулирование в Сирии

Официально в Иерусалиме не комментируют меморандум России, США и Иордании. Подписанты, по заявлению американского госдепа, согласились с необходимостью исключить присутствие иностранных формирований у контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

"Постепенно становятся известны подробности соглашения, заключенного относительно ситуации в Сирии между Россией, США и Иорданией. Очевидно, что данное соглашение не отвечает интересам Израиля", — сказала Светлова, входящая в состав парламентской комиссии по иностранным делам и обороне.

"Недостаточно лишь декларативно заявить, что Иран и проиранские вооруженные формирования будут удалены на несколько километров от границ Израиля. Считанные километры, этого мало, да и кто будет следить за тем, что иранские боевики на самом деле будут соблюдать это соглашение? Какие предусмотрены санкции в случае не соблюдения Ираном и шиитами определенной договором зоны безопасности?", — отметила она.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Израиль выступил против соглашения России и США о перемирии в Сирии
Израильские власти обвиняют Иран, поддерживающий президента Башара Асада, в стремлении превратить Сирию во "враждебный форпост" с десятками тысяч бойцов шиитских милиций, собственными воздушными и морскими базами. Постоянное иранское военное присутствие в соседней стране в целом и приграничных районах в частности в Иерусалиме называют неприемлемым и обещают противодействовать ему силовыми средствами, если не сработает дипломатия.

"Иран имеет в Сирии стратегические интересы, над достижением которых планомерно работает. Один из таких интересов — создание угрозы для северных границ Израиля. Израиль не имеет возможности закрывать глаза на опасности, которые таит в себе данное соглашение. Для нас принципиально важен и вопрос, предусматривает ли подписанный договор ограничение свободы действий Израиля на территории Сирии", — сказала Светлова.

Рассказывая накануне о достигнутых договоренностях, представитель госдепа США сообщил, что Россия пообещала "работать с сирийским режимом над тем, чтобы удалить поддерживаемые Ираном силы с территории, контролируемой оппозицией, а также с границы Иордании и Голанских высот".

Помимо проиранских сил, в меморандуме, по словам дипломата, идет речь об исключении присутствия на юго-западе Сирии "иностранных джихадистов, работающих с "Джебхат ан-Нусрой"* и другими экстремистскими группами".

Квартал Аль-Кусур в сирийском Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Метод Израиля: бомбить Сирию, чтобы подружиться с Россией

Газета "Гаарец" пишет, что в израильском военно-политическом истеблишменте также разочарованы документом. "Он не устанавливает конкретных сроков, а секретные взаимопонимания сторон предполагают, что силы Корпуса стражей исламской революции и иранских сателлитов отойдут лишь на небольшое расстояние от израильской границы, по крайней мере в краткосрочной перспективе", — говорится в публикации.

"Представители израильских оборонных кругов обеспокоены этим, а также тем, что великие державы, похоже, не стремятся принимать реальных шагов к тому, чтобы вышвырнуть Иран из Сирии в целом и южной Сирии в частности", — пишет издание.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

 

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Война в Сирии
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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lite741
прошу в данном вопросе,так же учесть интересы Экваториальной Гвинеи
16:15
13.11.2017
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Мстислав Келдыш
Интересов Израиля на территории Сирии нет и быть не может!
16:15
13.11.2017
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giskonatalia
Сейчас все попытаются что-нибудь да поиметь с Сирии, и будут долго торговаться за кусок пожирнее. Самым правильным для РФ и Сирии, было бы всех послать на...дипломатично так, чтобы не нажить врагов)
15:59
13.11.2017
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Sergey Jaws
Сами уберитесь из Сирии....а то интересы у них....оттяпать Голанские высоты под шумок ваш интерес....оккупация не пройдёт!!!
15:50
13.11.2017
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