Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки 6 нарушений

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — девять, сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — четыре, Хомс — один, Деръа — один. Турецкой частью представительства зафиксировано девять нарушений в провинциях: Алеппо — четыре, Дамаск — пять", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел гуманитарную акцию в населенном пункте Хаклая провинции Алеппо, местному населению которого было выдано 1,8 тонн продовольственных наборов. Кроме того, медицинскую помощь за сутки получили 226 жителей Сирии.