На сервере Алеппо более 20 боевиков ИГ* сдались сирийским властям

ЛАТАКИЯ (Сирия), 13 ноя — РИА Новости. Более 20 боевиков сдались властям Сирии на севере провинции Алеппо, сообщил журналистам представитель российского Центра примирения враждующих сторон Александр Потянихин.

"Мы находимся в месте перехода в населенном пункте Таха, где организован вывод боевиков, участников незаконных вооруженных формирований в количестве 25 человек для дальнейшего рассмотрения их непосредственного участия в боевых действиях и амнистирования", — сказал он.

Бывших боевиков выводили под конвоем сирийских солдат и военной полиции. Стремительное наступление правительственных войск Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России вызвало у террористов панику и массовое бегство.

"Семьи у них остались там, откуда они пришли, на той территории, — пояснил посредник вывода Шейх Ахмед. — Сюда они приехали, чтобы сделать нормальные документы, легализоваться и вернуться назад".

Сдавшиеся боевики отрицают свою причастность к бандформированиям. Один из них по имени Абдулатиф рассказал журналистам, что до войны работал на госпредприятии. "Когда пришли игиловцы (боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*), я убежал в Дейр-эз-Зор, но и там были боевики. Сейчас, когда их выгнали, я хочу вернуться, чтобы снова получать зарплату", — сказал он.

Аптекарь Афанджад, который снабжал террористов лекарствами, заявил, что тоже надеется на снисхождение. "Игиловцы приходили ко мне в аптеку и сначала покупали наркотические препараты и лекарства, а затем забирали их, не заплатив. Потом вообще заставили меня делать для них наркотики, ингредиенты для этого привозили местные люди", — рассказал он.

Бывших членов бандформирований вывели через блокпост, досмотрели и на автобусах отправили в город Алеппо. Достоверность их объяснений будут устанавливать сотрудники сирийских спецслужб.