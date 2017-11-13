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Война в Сирии
Война в Сирии

"Голословная пропаганда": российские военные опровергли сдачу Аль-Букемаля

01:3613.11.2017
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© AFP 2017 / Jalaa MareyСирийский флаг. Архивное фотоСирийский флаг. Архивное фото
© AFP 2017 / Jalaa Marey

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Представитель российской группировки сил в Сирии опроверг сообщения о том, что правительственные войска якобы оставили город Аль-Букемаль.

Сирийский флаг в районе Голанских высот
© AFP 2017 / Jalaa Marey
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"Все сообщения ИГИЛ* и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Аль-Букемаль — голословная пропаганда. Город с пятницы перешел под контроль сирийских войск и отрядов ополчения", — сказал он.

По его словам, сейчас военные завершают прочесывание города и пригородов, а также подавляют очаги сопротивления остаточных групп террористов и отдельных боевиков. Представитель российской группировки сил в Сирии также отметил, что в скором времени начнется разминирование кварталов.

Последний оплот ИГ* — город Аль-Букемаль в провинции Дейр-эз-Зор — был взят сирийской армией девятого ноября.

Район Абу-Кемаля в этом и прошлом месяце подвергался ударам российской авиации. Также наступление на город собиралась вести международная коалиция во главе с США.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Показали мастерство

Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лидер "Хезболлах" рассказал, когда в Сирии и Ираке уничтожат ИГ*
Комментируя захват Абу-Кемаля, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что российские ВКС показали свое мастерство.
По словам министра, часть террористов удалось уничтожить, остальные переправились через Евфрат и продвигаются на север.

"ВКС показали все свое мастерство, ну и самое главное — в сложных погодных условиях выполнили все задачи, которые перед ними были поставлены", — подчеркнул Шойгу.

Министр обороны также попросил командующего российской группировкой в Сирии генерал-полковника Сергея Суровикина, доложившего Шойгу о взятии Абу-Кемаля, поздравить "сирийских коллег" с успешным завершением операции.

Важность провинции Дейр-эз-Зор

Лидер Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади
© AFP 2017
"Хезболла" сообщила, где может скрываться аль-Багдади
Дейр-эз-Зор играет важную роль для Сирии, так как на территории этой провинции добывалось около трети нефти и газа страны.

Кроме того, Дейр-эз-Зор был важным промышленным центром в связи с тем, что на территории провинции были построены крупнейшие государственные заводы. Как рассказывают местные жители, всю промышленную зону разобрали и вывезли в Турцию еще до образования ИГ*, когда город перешел под контроль так называемой "Свободной сирийской армии" (ССА).

Бои за Дейр-эз-Зор
© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор

До полного разгрома ИГ*

Ранее лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп при кратком общении в кулуарах саммита АТЭС одобрили совместное заявление, подготовленное российскими и американскими экспертами.

Город Ракка. Архивное фото
© AP Photo / Gabriel Chaim
Постпредство Сирии при ООН рассказало о помощи боевикам ИГ* со стороны США
Основной темой заявления стало разрешение конфликта в Сирии, а также усилия России и США по уничтожению боевиков ИГ*.

"Сегодня президент Путин и президент Трамп в ходе встречи на полях конференции стран-членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ* в Сирии. Они (Путин и Трамп) подтвердили, что эти усилия будут продолжены, вплоть до окончательного разгрома ИГИЛ*", — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что лидеры двух стран считают, что "конфликт в Сирии не имеет военного решения".

Ранее президент Сирии Башар Асад также отметил, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока правительственные силы полностью не избавят страну от террористов.

Сирийский лидер также заявил, что конфликт возможно урегулировать только тогда, когда все воюющие стороны "простят друг друга".

Война с терроризмом
© Инфографика
Хроника борьбы с терроризмом в Сирии

Скорое окончание войны

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ во время взлета перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Операция ВКС в Сирии изменила однополярный мир, считает российский дипломат
В Госдуме заявили, что победа над террористами в Сирии недалека, и пришло время задуматься о политическом урегулировании.

Российский депутат Дмитрий Саблин заявил, что Москва и Дамаск находятся в постоянном диалоге, а Сирия — "не чужая страна". Саблин также отметил, что Россия и Сирия вместе борются против международного терроризма. Также депутат заявил, что близится победа над ИГ*, и это будет "общая победа"

Депутат рассказал, что участвовал в нескольких гуманитарных акциях во время поездки в Сирию. Саблин также отметил трудность и необходимость процесса примирения, который нацелен на прекращение кровопролития, и отдельно депутат подчеркнул, что в примирении большую роль сыграли военные Центра по примирению враждующих сторон.

Такое заявление сделано на фоне визита сирийских парламентариев в Россию. Сирийские депутаты в свою очередь назвали дату значительной, поскольку в этот же день удалось освободить последний оплот ИГ* — города Аль-Букемаля. Сирийский депутат поблагодарил Москву за оказанную поддержку в военном, политическом планах, а так же за гуманитарную помощь.

В конце сентября на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что в Сирии фактически появились условия, чтобы войну можно было прекратить. Однако он заметил, что не только Дамаск нуждается в истреблении терроризма в стране, но и весь мир.

Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Генштаб: Россия в Сирии реализовала принцип "одна цель – одна бомба"
В российском Генштабе констатировали факт фактической остановки гражданской войны в Сирии. Российские военные, кроме того, отметили положительную роль создания зон деэскалации, которые способствовали улучшению ситуации в САР. В Генштабе подчеркнули, что ввод в действие меморандума о зонах эскалации дает возможность "развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями".

* Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

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