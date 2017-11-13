"Голословная пропаганда": российские военные опровергли сдачу Аль-Букемаля

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Представитель российской группировки сил в Сирии опроверг сообщения о том, что правительственные войска якобы оставили город Аль-Букемаль.

"Все сообщения ИГИЛ* и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Аль-Букемаль — голословная пропаганда. Город с пятницы перешел под контроль сирийских войск и отрядов ополчения", — сказал он.

По его словам, сейчас военные завершают прочесывание города и пригородов, а также подавляют очаги сопротивления остаточных групп террористов и отдельных боевиков. Представитель российской группировки сил в Сирии также отметил, что в скором времени начнется разминирование кварталов.

Последний оплот ИГ* — город Аль-Букемаль в провинции Дейр-эз-Зор — был взят сирийской армией девятого ноября.

Район Абу-Кемаля в этом и прошлом месяце подвергался ударам российской авиации. Также наступление на город собиралась вести международная коалиция во главе с США.

Показали мастерство

Комментируя захват Абу-Кемаля, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что российские ВКС показали свое мастерство.По словам министра, часть террористов удалось уничтожить, остальные переправились через Евфрат и продвигаются на север.

"ВКС показали все свое мастерство, ну и самое главное — в сложных погодных условиях выполнили все задачи, которые перед ними были поставлены", — подчеркнул Шойгу.

Министр обороны также попросил командующего российской группировкой в Сирии генерал-полковника Сергея Суровикина, доложившего Шойгу о взятии Абу-Кемаля, поздравить "сирийских коллег" с успешным завершением операции.

Важность провинции Дейр-эз-Зор

Дейр-эз-Зор играет важную роль для Сирии, так как на территории этой провинции добывалось около трети нефти и газа страны.

Кроме того, Дейр-эз-Зор был важным промышленным центром в связи с тем, что на территории провинции были построены крупнейшие государственные заводы. Как рассказывают местные жители, всю промышленную зону разобрали и вывезли в Турцию еще до образования ИГ*, когда город перешел под контроль так называемой "Свободной сирийской армии" (ССА).

До полного разгрома ИГ*

Ранее лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп при кратком общении в кулуарах саммита АТЭС одобрили совместное заявление, подготовленное российскими и американскими экспертами.

Основной темой заявления стало разрешение конфликта в Сирии, а также усилия России и США по уничтожению боевиков ИГ*.

"Сегодня президент Путин и президент Трамп в ходе встречи на полях конференции стран-членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ* в Сирии. Они (Путин и Трамп) подтвердили, что эти усилия будут продолжены, вплоть до окончательного разгрома ИГИЛ*", — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что лидеры двух стран считают, что "конфликт в Сирии не имеет военного решения".

Ранее президент Сирии Башар Асад также отметил, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока правительственные силы полностью не избавят страну от террористов.

Сирийский лидер также заявил, что конфликт возможно урегулировать только тогда, когда все воюющие стороны "простят друг друга".

Скорое окончание войны

В Госдуме заявили, что победа над террористами в Сирии недалека, и пришло время задуматься о политическом урегулировании.

Российский депутат Дмитрий Саблин заявил, что Москва и Дамаск находятся в постоянном диалоге, а Сирия — "не чужая страна". Саблин также отметил, что Россия и Сирия вместе борются против международного терроризма. Также депутат заявил, что близится победа над ИГ*, и это будет "общая победа"

Депутат рассказал, что участвовал в нескольких гуманитарных акциях во время поездки в Сирию. Саблин также отметил трудность и необходимость процесса примирения, который нацелен на прекращение кровопролития, и отдельно депутат подчеркнул, что в примирении большую роль сыграли военные Центра по примирению враждующих сторон.

Такое заявление сделано на фоне визита сирийских парламентариев в Россию. Сирийские депутаты в свою очередь назвали дату значительной, поскольку в этот же день удалось освободить последний оплот ИГ* — города Аль-Букемаля. Сирийский депутат поблагодарил Москву за оказанную поддержку в военном, политическом планах, а так же за гуманитарную помощь.

В конце сентября на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что в Сирии фактически появились условия, чтобы войну можно было прекратить. Однако он заметил, что не только Дамаск нуждается в истреблении терроризма в стране, но и весь мир.

В российском Генштабе констатировали факт фактической остановки гражданской войны в Сирии. Российские военные, кроме того, отметили положительную роль создания зон деэскалации, которые способствовали улучшению ситуации в САР. В Генштабе подчеркнули, что ввод в действие меморандума о зонах эскалации дает возможность "развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями".

* Террористическая организация, запрещена в России