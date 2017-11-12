Российские военные опровергли информацию о сдаче города Аль-Букемаль

ДАМАСК, 12 ноя — РИА Новости. Представитель российской группировки сил в Сирии опроверг утверждения, что правительственные войска якобы оставили город Аль-Букемаль.

"Все сообщения ИГИЛ* и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Аль-Букемаль – голословная пропаганда. Город с пятницы перешел под контроль сирийских войск и отрядов ополчения", — сказал он.

Военные завершают прочесывание его окраин и пригородов, подавляют очаги сопротивления остаточных групп террористов и отдельных боевиков. В ближайшее время начнется разминирование кварталов, добавил представитель российской группировки в Сирии.

В четверг сирийские войска взяли последний оплот террористов ИГ* — город Аль-Букемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

Район Аль-Букемаля в этом и прошлом месяце подвергался ударам российской авиации. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что ВКС России "показали свое мастерство" при захвате города. По его словам, часть боевиков уничтожена, остальные переправились через Евфрат и продвигаются на север.

*Запрещенная в России террористическая организация

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