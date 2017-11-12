БЕЙРУТ, 12 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Российские военные обеспечили безопасный проезд автоколонны ООН Красного Креста и Полумесяца, в результате чего жителям города Дума в пригороде Дамаска доставлено 144 тонны гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости в воскресенье осведомленный источник в Дамаске.

"В гуманитарной операции участие принимали ООН, Международный Комитет Красного Креста, Сирийский Арабский Красный Полумесяц. Всего 24 грузовика. Пять машин сопровождения от САКП и пять машин от ООН. Доставлены продовольственные наборы, мука, медикаменты. Общий вес — 144 тонны. Груз доставлен в населенный пункт Дума через гуманитарный коридор №2 (Мухайям аль-Вафедин). Беспрепятственное и безопасное прохождение конвоя обеспечили российские военные", — рассказал собеседник агентства.

В октябре боевики незаконных бандформирований заблокировали колонну с гуманитарным грузом ООН, потребовав 5 тысяч продовольственных пайков за возможность проехать в населенный пункт в восточном пригороде Дамаска. В сентябре боевики изъяли всю гуманитарную помощь, поставленную ООН при содействии российских военных, и запретили свободную продажу муки и продуктов первой необходимости в контролируемых ими районах, получив отказ предоставить им пайки.

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