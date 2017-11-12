Дамаск призвал ООН остановить "военные преступления" коалиции США

БЕЙРУТ, 12 ноя — РИА Новости. Дамаск направил два письма в Совет Безопасности и генеральному секретарю ООН с требованием принять меры для прекращения "военных преступлений" международной коалиции во главе с США в Сирии, говорится в распространенном для СМИ заявлении сирийского МИД.

Ранее стало известно, что в минувшую субботу самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по сирийской деревне Дуэйжи на границе с Ираком в провинции Дейр-эз-Зор, десять мирных граждан погибли.

"Правительство Сирии призывает СБ ООН немедленно остановить чудовищные преступления этой незаконной коалиции (международной во главе с США) в отношении невинных гражданских и принять меры чтобы предотвратить большие преступления в отношении сирийского народа и суверенитета Сирии", — отмечается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что действия коалиции направлены на создание препятствий для сирийской армии и ее союзников в борьбе с ИГ*.

"Правительство Сирии категорически осуждает агрессию "международной коалиции" и военные преступления, которые они совершают в отношении гражданского населения Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка", — говорится в заявлении МИД.