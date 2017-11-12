Пострадавшие в Сирии журналисты "Звезды" и НТВ рассказали о случившемся

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя — РИА Новости. Оказать первую помощь пострадавшим при взрыве фугаса в Сирии российским журналистам их коллега смог благодаря бинту, случайно найденному при осмотре больницы, устроенной боевиками в Дейр-эз-Зоре: журналисты телеканала НТВ и телеканала "Звезда" рассказали новые подробности инцидента 6 ноября.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что четверо журналистов телеканалов НТВ и "Звезда" и пятеро военнослужащих были ранены в Сирии при взрыве фугаса в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зора, их жизни вне опасности. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы на российскую авиабазу Хмеймим, где им была оказана необходимая помощь, а затем доставлены в Москву. Ранения получили корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, а также журналисты телеканала "Звезда" Дмитрий Стародубский и Константин Худолеев.

С журналистами в военном госпитале имени Вишневского в Красногорске поговорила ведущая программы "Итоги недели" на НТВ Ирада Зейналова.

"Взрыв не взрыв, хлопок не хлопок. Следующее, что я помню, я сижу на земле, правая нога в каком-то непонятном положении, и крик сзади, кто что кричит, и я чувствую, что у меня нога тоже очень болит и кричу: "Нога, нога!"- описал произошедшее оператор НТВ Воронов.

Корреспондент Илья Ушенин рассказал, что первым ему оказал помощь оператор телеканала "Звезда".

"Помню, что вспышка была рядом, мне еще голову обожгло, отбросило как-то… Я сажусь на колени, и первым, кто мне оказывал помощь, он был ближе всех ко мне — это был оператор "Звезды" Дима Стародубский. Достает откуда-то взявшийся бинт и перетягивает руку. Этот бинт был из "игиловской*" больницы, просто он взял его как сувенир посмотреть, мы тогда снимали "игиловский*" госпиталь",- рассказал Ушенин.

Сам Стародубский рассказал, что "сначала Илюхе перемотал, потом пошел до бойцов, бойцам помог тоже". "Подбежали другие бойцы. Все подбежали в эпицентр взрыва помогать",- вспоминает он.

*Запрещенная в России террористическая организация

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