В провинции Дейр-эз-Зор при авиаударе коалиции погибли мирные жители

БЕЙРУТ, 12 ноя — РИА Новости. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по сирийской деревне Дуэйжи на границе с Ираком в провинции Дейр-эз-Зор, 10 мирных граждан погибли, сообщает в воскресенье сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, авиация коалиции нанесла ракетный удар по жилому кварталу Тель Аль-Шаер в деревне Дуэйжи. Одна ракета попала в машину скорой помощи, все, кто находился в автомобиле, погибли.

США и международная коалиция действуют в Сирии без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.

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