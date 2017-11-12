Госдеп рассказал об "опасных сближениях" самолетов коалиции и РФ над Сирией

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ во время взлета перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в Сирии. Архивное фото

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ во время взлета перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в Сирии. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Между самолетами РФ и возглавляемой США коалиции на востоке Сирии имели место "опасные сближения", это произошло около полутора месяцев назад, ситуацию удалось решить в рабочем порядке, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепа США.

По его словам, США довольны тем, что президент России Владимир Путин в совместном с американским коллегой Дональдом Трампом заявлении вновь выразил приверженность действующим механизмам избежания конфликтов в небе над Сирией.

"У нас была пара опасных сближений шесть недель назад, мы смогли это решить в рабочем порядке. Имел место инцидент, когда мы сбили сирийский самолет, который нарушал соглашение, установленное нами. Это мы тоже решили в рабочем порядке", — сказал он.

"Это (каналы общения военных — ред.) сработало лучше, чем кто-либо ожидал, благодаря профессионализму наших военных. На российской стороне они также были вполне профессиональны и конструктивны в работе по каналам избежания конфликтов", — подчеркнул представитель госдепа. Он добавил, что сейчас эти механизмы особенно важны из-за сближения различных сил на востоке из-за продолжающихся поражений террористической группировки "Исламское государство"*.

"Важно было получить одобрение президента Путина на счет того, чтобы эти каналы связи оставались открытыми, потому что это критически важно. Оба президента выразили удовлетворение тем, как идет дело", — отметил представитель госдепа.

*Террористическая организация, запрещенная в России. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

В совместном заявлении Путина и Трампа говорится, что президенты договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и РФ а также для предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГ*.