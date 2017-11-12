Госдеп рассказал об "опасных сближениях" самолетов коалиции и РФ над Сирией

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Между самолетами РФ и возглавляемой США коалиции на востоке Сирии имели место "опасные сближения", это произошло около полутора месяцев назад, ситуацию удалось решить в рабочем порядке, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепа США.
По его словам, США довольны тем, что президент России Владимир Путин в совместном с американским коллегой Дональдом Трампом заявлении вновь выразил приверженность действующим механизмам избежания конфликтов в небе над Сирией.
"У нас была пара опасных сближений шесть недель назад, мы смогли это решить в рабочем порядке. Имел место инцидент, когда мы сбили сирийский самолет, который нарушал соглашение, установленное нами. Это мы тоже решили в рабочем порядке", — сказал он.
"Важно было получить одобрение президента Путина на счет того, чтобы эти каналы связи оставались открытыми, потому что это критически важно. Оба президента выразили удовлетворение тем, как идет дело", — отметил представитель госдепа.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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