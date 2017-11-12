Госдеп: политические переговоры по Сирии должны вестись только в Женеве

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают, что политические переговоры по урегулированию в Сирии должны вестись только в рамках женевского процесса, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепа США.

"Политические переговоры должны проходить в Женеве в соответствии с женевским процессом", — сказал представитель госдепа.

По его словам, проходящие в Астане переговоры в основном сосредоточены на прекращении огня и деэскалации, хотя и затрагивали некоторые политические аспекты. Представитель госдепа подчеркнул, что США не являются частью астанинского процесса, хотя и сохраняют статус наблюдателя и "принципиально поддерживают" его аспекты по деэскалации, включая участие Турции.

Относительно женевского процесса дипломат заявил, что США "не ставят предварительных условий" и "предоставляют широкие возможности" спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре для возобновления переговоров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве состоится 28 ноября.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>