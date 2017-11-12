Госдеп рассказал, когда оппозиция на юго-западе Сирии отдаст земли властям

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Оппозиция на юго-западе Сирии не будет отдавать территорию властям страны, пока не состоится политическое урегулирование конфликта, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепа США, комментируя подписанный 8 ноября трехсторонний меморандум России, США и Иордании.

"Меморандум, выпущенный в Аммане и одобренный президентами (России и США — ред.) сегодня, предусматривает трехстороннее обязательство, что существующее управление и административные договоренности в районах, контролируемых оппозицией на юго-западе, будут сохраняться во время данной переходной фазы. Другими словами, оппозиция не отдает территорию режиму, эти вопросы будут переданы в компетенцию более долгосрочных политических договоренностей в рамках процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", — сказал представитель госдепартамента.

"По последнему пункту русские согласились работать с сирийским режимом над тем, чтобы удалить поддерживаемые Ираном силы с территории, контролируемой оппозицией, а также с границы Иордании и (оккупированных Израилем — ред.) Голанских высот", — добавил представитель госдепа.

В совместном заявлении президентов России и США отмечается, что меморандум "подкрепляет успех инициативы о прекращении огня, включая сокращение и в конечном счете удаление иностранных сил и иностранных боевиков из данного района в целях обеспечения более прочного мира". Контроль за соблюдением договоренности по прекращению огня будет продолжать осуществлять Амманский мониторинговый центр с участием экспертов России, Иордании и США.

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