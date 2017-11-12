Госдеп: заявление Путина и Трампа по Сирии стало итогом долгих дискуссий

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по Сирии стало результатом нескольких месяцев интенсивных и напряженных дискуссий, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепа США.

"Заявление строится на месяцах интенсивных дискуссий с русскими и переговоров за кулисами. Эти переговоры были очень напряженными, сложными, но также профессиональными и в конечном счете успешными", — сказал он.

Главы двух держав в субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях сессии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Документ был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Согласно документу, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* вплоть до ее полного разгрома.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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