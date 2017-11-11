Российские саперы за сутки уничтожили 405 взрывоопасных предметов в Сирии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские саперы проверили 21 гектар территории и уничтожили 405 взрывоопасных предметов за прошедшие сутки, сообщает начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Российскими сапёрами Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с сирийскими специалистами за сутки проверен 21 гектар территории юго-восточных районов Дейр-эз-Зора, десять зданий, обнаружено и уничтожено 405 взрывоопасных предметов", — сказал Кураленко.

Благодаря совместной работе Центра и правительства Сирии из лагерей внутренне перемещённых лиц в свои дома за сутки вернулись 62 человека: в провинции Алеппо – 27, Хама – 14, Хомс – 21 человек. Всем возвратившимся оказывается необходимая помощь.

В рамках подготовки Конгресса сирийского национального диалога в Центр по примирению обратились члены одного из формирований вооружённой оппозиции, находящегося в зоне деэскалации "Хомс". Они заявили о желании принять участие в работе Конгресса сирийского национального диалога. Они попросили оказать содействие в разрешении вопроса их выезда для участия в мероприятии. Российская сторона приступила к согласованию данного вопроса.

Жители населённого пункта Айн-Терма в провинции Риф Дамаск провели митинг против присутствия боевиков группировок "Фейлак Ар-Рахман"* и "Джебхат ан-Нусра"* (запрещены в РФ) на территории района.

"Митингующие потребовали от боевиков обеспечить безопасность гуманитарных организаций, прекратить провокационные обстрелы правительственных войск, а террористов "Джебхат ан-Нусры"* — покинуть Восточную Гуту", — сказал Кураленко.

Офицеры Центра по примирению враждующих сторон ведут переговоры с лидерами вооружённой оппозиции, действующей на территории Восточной Гуты.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.