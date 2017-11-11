Еще один населенный пункт присоединился к режиму прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сирийский населенный пункт в провинции Хомс присоединился к режиму прекращения огня, сообщил начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"В результате работы офицеров российского Центра и представителей правительства Сирии подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий еще одного населённого пункта провинции Хомс, находящегося в зоне деэскалации №2. Более 2,5 тысяч жителей возвратились к мирной жизни", — говорится в сообщении.

Отмечается, что зоны деэскалации позволили обеспечить безопасность многих мирных граждан Сирии. Внутри зоны деэскалации они могут свободно пересекать линию соприкосновения враждующих сторон через контрольно-пропускные пункты.

За прошедшие сутки через контрольно-пропускной пункт №1 Дейр-Эль-Бакт и № 2 Эль-Куния зоны деэскалации "Южная" проследовало 1121 человек и проехал 431 автомобиль. Безопасность на контрольно-пропускных пунктах обеспечивают военнослужащие российской военной полиции.

Отмечается, что за время боев террористы нанесли огромный урон коммуникациям и транспортной системе Сирии, вывели из строя мосты и железные дороги. Департамент железных дорог САР при помощи России восстановил значительную часть железнодорожного полотна. Были начаты грузовые перевозки между морскими портами Сирии и фосфатными шахтами "Хнейфис", что дало работу жителям провинции Хомс и позволило улучшить их материальное положение.

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