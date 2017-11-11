Заминировано: опасная дорога в освобожденный от ИГ* Аль-Букемаль

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 11 ноя — РИА Новости. Не успела машина проехать и десяти метров на дороге из города Хмейма в сирийской провинции Хомс в недавно освобожденный город Аль-Букемаль в провинции Дейр-эз-Зор, как с обеих сторон появились предупреждения: "Осторожно, заминировано". Корреспондент РИА Новости, несмотря на опасность, преодолел этот путь, чтобы с сирийскими военными отпраздновать победу в Аль-Букемале, еще пару дней назад считавшемся последним оплотом террористической группировки "Исламское государство"*.

Дорога в Аль-Букемаль

Ехать в Аль-Букемаль пока еще опасно. Прорезающая пустыню дорога таит в себе огромное количество мин, заложенных боевиками ИГ*, тщетно пытавшимися удержать контроль над городом.

Сожженные и разбитые машины остались по обеим сторонам дороги, изрытой ракетами и снарядами, которые летели в этот район на протяжении долгих лет войны. Вдоль пути тут и там виднеются мосты, разрушенные авиуадарами возглавляемой США международной коалиции, а также то, что осталось от нефтенасосной станции Т2 в южной части провинции Дейр-эз-Зор.

"Станция очень важна со стратегической точки зрения, поэтому по ней наносила авиаудары американская коалиция. Она на протяжении этих лет войны работала над поражением стратегической инфраструктуры в Сирии", — заявил агентству один из сирийских полевых командиров.

По словам командира, Т2 предназначалась для доставки нефти от источника к потребителю, и вокруг нее находились стратегически важные для ИГ месторождения. Захватив станцию, террористы развернули наступление в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, где получили доступ к сети трубопроводов, в том числе соединяющихся с Ираком.

Как отмечает командир, бои за станцию были ожесточенными, когда армия возвращала ее под свой контроль в октябре.

ИГ* испаряется

В конце долгого пути на горизонте появилась большая группа военных. Как сообщил агентству командир, мы оказались в точке соединения сирийских сил с иракским шиитским ополчением, идущим из иракского города Эль-Каим на границе двух стран.

На холме разместились вооружения и танки, а также много военных и бойцов, которые стали раздавать нам сладости и сок, чтобы вместе отпраздновать победу над террористами.

"С потерей этого города группировка потеряла все города, которые контролировала", — заявил полевой командир о победе в Аль-Букемале.

Командир подчеркнул, что взятие этого города в провинции Дейр-эз-Зор было особенно важным.

"Важность Аль-Букемаля заключается в восстановлении важного пограничного перехода с Ираком, это переход Эль-Каим/Аль-Букемаль, который является одним из жизненно важных сухопутных переходов", — сказал собеседник агентства.

Как объяснил командир, от этого перехода разветвляются дороги вглубь Сирии в нескольких направлениях, доходя в том числе до Пальмиры и границы с Ливаном.

"ИГ испаряется, остаются только отдельные карманы в районах от севера Аль-Букемаля до юга Меядина и узкие области к западу и востоку от реки Евфрат общей протяженностью около 60 километров от деревень Ашара, Абу Хаммам, Хаджин, Джала и Суса", — рассказал он.

Корреспондент РИА Новости встретил нескольких беженцев из Аль-Букемаля и Меядина, а также других зон сражений в регионе, которые подтвердили, что большинство боевиков-иностранцев, так называемых "мухаджиров" (по аналогии с последовавшими за пророком Мухаммедом из Мекки в Медину сподвижниками), уже бежали. По словам собеседников агентства, теперь лицом к лицу с сирийской армией остались только местные боевики.

Армия Сирии официально подтвердила освобождение Аль-Букемаля в восточной провинции Дейр-эз-Зор в четверг. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил в пятницу, что началась зачистка города и разминирование.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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