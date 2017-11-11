Боевая работа по борьбе с террористами в Сирии завершается, заявил Путин

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Боевая работа по ликвидации очага террористов в Сирии завершается, надо создавать условия для политического процесса, РФ и США договорились идти по этому пути, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня совершенно очевидным является тот факт, что боевая работа по ликвидации террористического очага в Сирии завершается. Последние события на юго-востоке страны говорят как раз об этом. Это был практически последний оплот ИГИЛ*", — сказал Путин на итоговой пресс-конференции в Дананге.

"Сейчас самое главное — завершить эту работу и закрепить договоренности по зонам деэскалации, закрепить режим прекращения огня, создать условия для начала политического процесса. На это направлено в том числе наше совместное российско-американское заявление. Думаю, что это будет существенным фактором в работе по урегулированию сирийской проблемы", — отметил он.

Говоря о совместном российско-американском заявлении по Сирии, Путин назвал чрезвычайно важным подтверждение в нем территориальной целостности и суверенитета этой страны.

"Мы договорились, что будем после завершения борьбы с террором, после ликвидации террористической угрозы на этой территории двигаться по пути политического урегулирования под эгидой ООН", — сказал глава российского государства.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>