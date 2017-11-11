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Война в Сирии
Война в Сирии

До полного разгрома: Путин и Трамп договорились продолжать борьбу с ИГ*

Сюжет:
Саммит АТЭС во Вьетнаме (70)
12:1711.11.2017
(обновлено: 12:29 11.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили решимость нанести поражение ИГ* в Сирии, говорится в совместном заявлении лидеров, одобренном на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Москва и Вашингтон выразили намерение бороться против террористов в Сирии "до полного разгрома" ИГ* и договорились поддерживать военные каналы для обеспечения безопасности военных двух стран в Сирии.

Заявление можно считать позитивным сигналом, однако документ имел бы гораздо большее значение, если бы стал продуктом полноформатных переговоров, считают эксперты.

До полного разгрома ИГ*

Совместное заявление Путин и Трамп одобрили при кратком общении в кулуарах саммита АТЭС. Документ был подготовлен экспертами двух стран специально ко встрече в Дананге и финально согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сирийский флаг в районе Голанских высот
© AFP 2017 / Jalaa Marey
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Главной темой заявления стало сирийское урегулирование, а также усилия Москвы и Вашингтона по разгрому террористов из "Исламского государства" (группировка, запрещенная в России).

"Сегодня президент Путин и президент Трамп в ходе встречи на полях конференции стран-членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ* в Сирии. Они (Путин и Трамп) подтвердили, что эти усилия будут продолжены, вплоть до окончательного разгрома ИГИЛ*", — говорится в заявлении.

Президенты также подтвердили "свою приверженность суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254".

"Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения", — говорится в заявлении.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017

Призыв активизировать женевский процесс

Лидеры двух стран подтвердили, что окончательное политическое урегулирование сирийского конфликта "должно быть найдено в рамках женевского процесса, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2254".

Сирийская армия ведет обстрел позиций боевиков в районе сирийско-иракской границы. 8 ноября 2017
© AP Photo / Syrian Central Military Media
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При этом в документе содержится призыв ко всем сирийским сторонам "принять активное участие в женевском политическом процессе и поддержать усилия, направленные на обеспечение его успеха".

"Они (два президента) также отметили недавнее заявление президента (Сирии Башара) Асада о приверженности женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", — говорится в заявлении.

Трамп и Путин подтвердили, что эти шаги "предполагают полное выполнение резолюции, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы под надзором ООН при соблюдении самых высоких международных стандартов, транспарентности и подотчетности, при предоставлении всем сирийцам, в том числе членам диаспоры, права принимать в них участие".

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Координация военных США и России в Сирии

Лидеры России и США также договорились продолжить контакты между военными двух стран в Сирии.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
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"Президенты договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и РФ, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГИЛ*", — говорится в совместном заявлении.

При этом Путин и Трамп выразили удовлетворение "в связи с успешными усилиями США и России по более эффективному предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными", что позволило существенно увеличить потери ИГ* в последние месяцы.

"Наконец, президент Путин и президент Трамп подтвердили важность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия в Сирии, выполнению договоренностей о прекращении боевых действий, улучшению беспрепятственного гуманитарного доступа и созданию условий для окончательного политического урегулирования конфликта", — говорится в документе. Стороны также обсудили ход реализации решения о создании юго-западной зоны деэскалации, которое было достигнуто во время предыдущей встречи двух президентов в Гамбурге.

Согласно совместному заявлению, контроль за соблюдением договоренностей о прекращении огня в Сирии продолжит вести Амманский мониторинговый центр с участием экспертов из Иордании, России и США.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017

Позитивный сигнал, но мог быть более значимым

Совместное заявление Путина и Трампа можно считать позитивным сигналом, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. Но документ имел бы гораздо большее значение, если бы стал продуктом полноформатных переговоров двух лидеров, считает он.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Конечно, заявление это, как говорится, "за все хорошее, против всего плохого". Хорошо, что его обнародовали, это позитивно, что есть сигнал, что все таки Россия и США в сирийском вопросе движутся по каким-то схожим траекториям. Но, естественно, если бы это было продуктом встречи и разговора двух президентов, оно имело бы один вес. Поскольку это некий подготовленный экспертами и дипломатами, но все таки рабочий документ, то конечно, значимость его иная", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам "заявление к встрече (президентов) имеет отношение очень косвенное". "Собственно об этом сказал Дмитрий Песков, что оно было подготовлено заранее, окончательно согласовано Лавровым и Тиллерсоном, а президенты его неформально анонсировали. Трудно представить, что за те секунды, что они общались во время фотографирования, лидеры обсудили содержание документа", — добавил Лукьянов.

В целом, по его словам, вся ситуация вокруг встречи Путина и Трампа в Дананге "вызывает недоумение".

"Поведение американской стороны, которая совершенно явно решила показать, что они главные и они решают, как, где, с кем, когда и при каких обстоятельствах встречаться — это довольно бесцеремонное и даже хамское поведение. Российская сторона, во всяком случае, как впечатление создавалось в публичном пространстве, ее реакция тоже вызывает удивление, потому что создалось впечатление, что нам эта встреча позарез нужна. На мой взгляд надо извлечь уроки", — сказал эксперт.

"Вообще ситуация довольно удивительная, когда важный очень представительный международный саммит, в общем-то говоря про Азиатско-Тихоокеанский регион, на котором масса тем и лидеров, которые для России очень важны, все это как-то уходит в тень, а вместо этого все обсуждают: скажет ли все-таки Трамп слово Путину или нет, это вообще довольно унизительно",- заявил Лукьянов.

* Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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