До полного разгрома: Путин и Трамп договорились продолжать борьбу с ИГ*

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили решимость нанести поражение ИГ* в Сирии, говорится в совместном заявлении лидеров, одобренном на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Москва и Вашингтон выразили намерение бороться против террористов в Сирии "до полного разгрома" ИГ* и договорились поддерживать военные каналы для обеспечения безопасности военных двух стран в Сирии.

Заявление можно считать позитивным сигналом, однако документ имел бы гораздо большее значение, если бы стал продуктом полноформатных переговоров, считают эксперты.

До полного разгрома ИГ*

Совместное заявление Путин и Трамп одобрили при кратком общении в кулуарах саммита АТЭС. Документ был подготовлен экспертами двух стран специально ко встрече в Дананге и финально согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Главной темой заявления стало сирийское урегулирование, а также усилия Москвы и Вашингтона по разгрому террористов из "Исламского государства" (группировка, запрещенная в России).

"Сегодня президент Путин и президент Трамп в ходе встречи на полях конференции стран-членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ* в Сирии. Они (Путин и Трамп) подтвердили, что эти усилия будут продолжены, вплоть до окончательного разгрома ИГИЛ*", — говорится в заявлении.

Президенты также подтвердили "свою приверженность суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254".

"Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения", — говорится в заявлении.

Призыв активизировать женевский процесс

Лидеры двух стран подтвердили, что окончательное политическое урегулирование сирийского конфликта "должно быть найдено в рамках женевского процесса, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2254".

При этом в документе содержится призыв ко всем сирийским сторонам "принять активное участие в женевском политическом процессе и поддержать усилия, направленные на обеспечение его успеха".

"Они (два президента) также отметили недавнее заявление президента (Сирии Башара) Асада о приверженности женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", — говорится в заявлении.

Трамп и Путин подтвердили, что эти шаги "предполагают полное выполнение резолюции, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы под надзором ООН при соблюдении самых высоких международных стандартов, транспарентности и подотчетности, при предоставлении всем сирийцам, в том числе членам диаспоры, права принимать в них участие".

Координация военных США и России в Сирии

Лидеры России и США также договорились продолжить контакты между военными двух стран в Сирии.

"Президенты договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и РФ, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГИЛ*", — говорится в совместном заявлении.

При этом Путин и Трамп выразили удовлетворение "в связи с успешными усилиями США и России по более эффективному предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными", что позволило существенно увеличить потери ИГ* в последние месяцы.

"Наконец, президент Путин и президент Трамп подтвердили важность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия в Сирии, выполнению договоренностей о прекращении боевых действий, улучшению беспрепятственного гуманитарного доступа и созданию условий для окончательного политического урегулирования конфликта", — говорится в документе. Стороны также обсудили ход реализации решения о создании юго-западной зоны деэскалации, которое было достигнуто во время предыдущей встречи двух президентов в Гамбурге.

Согласно совместному заявлению, контроль за соблюдением договоренностей о прекращении огня в Сирии продолжит вести Амманский мониторинговый центр с участием экспертов из Иордании, России и США.

Позитивный сигнал, но мог быть более значимым



Совместное заявление Путина и Трампа можно считать позитивным сигналом, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. Но документ имел бы гораздо большее значение, если бы стал продуктом полноформатных переговоров двух лидеров, считает он.

"Конечно, заявление это, как говорится, "за все хорошее, против всего плохого". Хорошо, что его обнародовали, это позитивно, что есть сигнал, что все таки Россия и США в сирийском вопросе движутся по каким-то схожим траекториям. Но, естественно, если бы это было продуктом встречи и разговора двух президентов, оно имело бы один вес. Поскольку это некий подготовленный экспертами и дипломатами, но все таки рабочий документ, то конечно, значимость его иная", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам "заявление к встрече (президентов) имеет отношение очень косвенное". "Собственно об этом сказал Дмитрий Песков, что оно было подготовлено заранее, окончательно согласовано Лавровым и Тиллерсоном, а президенты его неформально анонсировали. Трудно представить, что за те секунды, что они общались во время фотографирования, лидеры обсудили содержание документа", — добавил Лукьянов.

В целом, по его словам, вся ситуация вокруг встречи Путина и Трампа в Дананге "вызывает недоумение".

"Поведение американской стороны, которая совершенно явно решила показать, что они главные и они решают, как, где, с кем, когда и при каких обстоятельствах встречаться — это довольно бесцеремонное и даже хамское поведение. Российская сторона, во всяком случае, как впечатление создавалось в публичном пространстве, ее реакция тоже вызывает удивление, потому что создалось впечатление, что нам эта встреча позарез нужна. На мой взгляд надо извлечь уроки", — сказал эксперт.

"Вообще ситуация довольно удивительная, когда важный очень представительный международный саммит, в общем-то говоря про Азиатско-Тихоокеанский регион, на котором масса тем и лидеров, которые для России очень важны, все это как-то уходит в тень, а вместо этого все обсуждают: скажет ли все-таки Трамп слово Путину или нет, это вообще довольно унизительно",- заявил Лукьянов.

* Террористическая организация, запрещена в России

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