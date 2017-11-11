В Совфеде прокомментировали совместное заявление Путина и Трампа по Сирии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Совместное заявление, принятое по итогам встречи лидеров России и США, исчерпывающим образом подтверждает приверженность обоих государств суверенитету Сирии и ее политической целостности, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Заявление исчерпывающим образом подтвердило приверженность как России, так и США суверенитету Сирии, ее политической целостности и общему пониманию процесса политического урегулирования в САР после окончания военной фазы", — заявил Косачев.

По его словам, заявление возвращает ситуацию к ранее согласованным решениям Москвы и Вашингтона по Сирии и общему пониманию, как достигнуть политического урегулирования в этой стране в соответствии с резолюцией СБ ООН.

"После этой резолюции было очень много шагов со стороны Вашингтона, позволявших усомниться в том, что США следуют духу этой резолюции", — сказал сенатор.