Путин и Трамп призвали страны ООН увеличить вклад в помощь Сирии

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп призвали страны ООН увеличить вклад в помощь Сирии в ближайшие месяцы, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

"Президенты обсудили сохраняющуюся необходимость уменьшить человеческие страдания в Сирии и призвали все государства-члены ООН увеличить свой вклад для удовлетворения гуманитарных нужд в течение ближайших месяцев", — отмечается в документе.

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