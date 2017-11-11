Путин и Трамп призвали страны ООН увеличить вклад в помощь Сирии

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп призвали страны ООН увеличить вклад в помощь Сирии в ближайшие месяцы, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
"Президенты обсудили сохраняющуюся необходимость уменьшить человеческие страдания в Сирии и призвали все государства-члены ООН увеличить свой вклад для удовлетворения гуманитарных нужд в течение ближайших месяцев", — отмечается в документе.
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