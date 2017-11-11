Путин и Трамп подтвердили важность зон деэскалации в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили важность зон деэскалации в Сирии, а также обсудили ход реализации решения о создании юго-западной зоны деэскалации в САР, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

"Наконец, президент Путин и президент Трамп подтвердили важность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия в Сирии, выполнению договоренностей о прекращении боевых действий, улучшению беспрепятственного гуманитарного доступа и созданию условий для окончательного политического урегулирования конфликта", — отмечается в документе.

Стороны также обсудили ход реализации решения о создании юго-западной зоны деэскалации, которое было достигнуто во время предыдущей встречи президентов в Гамбурге.