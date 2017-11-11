Путин и Трамп согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, и подтвердили необходимость поиска окончательного политического урегулирования в САР в рамках женевского процесса, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

"Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения", — говорится в заявлении.

Лидеры двух стран подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта "должно быть найдено в рамках женевского процесса, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".

"Они также отметили недавнее заявление президента (Сирии Башара) Асада о приверженности женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", — говорится в заявлении.

Трамп и Путин подтвердили, что "данные шаги предполагают полное выполнение резолюции, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы под надзором ООН при соблюдении самых высоких международных стандартов, транспарентности и подотчетности, при предоставлении всем сирийцам, в том числе членам диаспоры, права принимать в них участие".

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