Путин и Трамп подтвердили, что будут бороться с ИГ* до полного ее разгрома

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на полях саммита АТЭС во Вьетнаме подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, вплоть до ее полного разгрома, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

"Они (Путин и Трамп) подтвердили, что эти усилия будут продолжены, вплоть до окончательного разгрома ИГИЛ*", — отмечается в заявлении.

Террористическая организация, запрещена в России