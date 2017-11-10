На линии фронта в Сирии ежедневно подрываются около пятнадцати смертников

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Сирии с каждым днем увеличивается количество нападений террористов-смертников по всей линии фронта, с ними борются специально созданные отряды, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Задачи, поставленные на ближайшее время, выполняются. Они выполняются не без труда. К сожалению, огромный объем и огромные площади заминированы. Мало того, здесь нельзя не отметить, что с каждым днем с уменьшением территории концентрации боевиков кратно увеличивается количество смертников", — сказал он на военной коллегии России и Белоруссии.

По словам Шойгу, "они как индивидуально, так и на "джихад-мобилях" и мотоциклах прорывают в различных местах линию фронта и совершают самоподрывы".

"Их количество… увеличилось кратно. У нас бывают дни, когда количество их доходит до 16-18 в день. Это только те, кто без техники. На технике, на бронетехнике их количество бывает до восьми машин в день на разных направлениях", — подчеркнул министр.

"Это особая сложность. Но здесь созданы группы, созданные отряды действуют эффективно. И нам придется пресекать продвижение таких "джихад-мобилей" на этих территориях", — заключил он.

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