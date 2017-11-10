"Хезболла" сообщила, где может скрываться аль-Багдади

БЕЙРУТ, 10 ноя — РИА Новости. Военно-информационный центр шиитского движения "Хезболла" сообщает, что главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу-Бакр аль-Багдади может скрываться в одном из районов освобожденного сирийского города Абу-Кемаль.

Какие-либо другие подробности не приводятся.

В середине июня российское Минобороны сообщило, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате авиаудара, который ВКС нанесли 28 мая близ Ракки. Позже боевики ИГ* признали гибель своего главаря, однако в Пентагоне утверждали, что он жив.

Аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз объявляли о его ликвидации, но эта информация не находила подтверждения.

Абу-Кемаль оставался последним оплотом террористов ИГ* в Сирии. Правительственные войска при поддержке ВКС освободили его 9 ноября.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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