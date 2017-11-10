"Хезболла" сообщила, где может скрываться аль-Багдади

БЕЙРУТ, 10 ноя — РИА Новости. Военно-информационный центр шиитского движения "Хезболла" сообщает, что главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу-Бакр аль-Багдади может скрываться в одном из районов освобожденного сирийского города Абу-Кемаль.
Какие-либо другие подробности не приводятся.
В середине июня российское Минобороны сообщило, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате авиаудара, который ВКС нанесли 28 мая близ Ракки. Позже боевики ИГ* признали гибель своего главаря, однако в Пентагоне утверждали, что он жив.
Абу-Кемаль оставался последним оплотом террористов ИГ* в Сирии. Правительственные войска при поддержке ВКС освободили его 9 ноября.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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