Шойгу рассказал о роли ВКС при взятии Аль-Букемаля

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сирийские войска при поддержке ВКС РФ взяли последний оплот террористов Аль-Букемаль, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на военной коллегии России и Белоруссии.

Об освобождении города министру обороны доложил командующий российской группировкой РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин по видео-конференц-связи в начале коллегии.

"Сейчас идет работа по разминированию Дейр-эз-Зора, Меядина. Сегодня приступили к разминированию и зачистке Аль-Букемаля — это последний крупный оплот и центр, где была сосредоточена достаточно большая группировка террористов. Часть из них уничтожена, часть из них переправилась через Евфрат и движется в северном направлении. Надеюсь, там их встретят достойно", — сказал Шойгу.

"Передайте наши поздравления сирийским коллегам, и я поздравляю вас с успешным завершением операции, которую вели последние четыре дня. ВКС показали все свое мастерство, ну и самое главное, в сложных погодных условиях выполнили все задачи, которые перед ними были поставлены", — подчеркнул Шойгу.

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