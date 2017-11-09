Постпредство Сирии при ООН рассказало о помощи боевикам ИГ* со стороны США

ООН, 9 ноя — РИА Новости. Возглавляемая США коалиция в Сирии обеспечивала отход боевиков ИГ (запрещена в РФ) из Ракки и Дейр-эз-Зора во время операций по освобождению населенных пунктов, сообщили в постпредстве Сирии при ООН. Соответствующее письмо было направлено генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности.

"Весь этот спектакль с освобождением города Эр-Ракка был устроен после того, как авиация преступной коалиции устроила в нем кровавую бойню, унесшую тысячи жизней, а сам этот город стерла с лица земли. На фоне этих событий коалиция и связанные с ней формирования обеспечивали безопасный отход из Эр-Ракки и Дейр-эз-Зора террористов ИГИЛ*, большинство из которых являлись иностранными боевиками", — говорится в письме временного поверенного в делах Мунзера Мунзера.

По его словам, коалиция помогала боевикам передислоцироваться "для нападения на подразделения Сирийской арабской армии и ее союзников в провинции Дейр-эз-Зор".

В этой связи Мунзер отметил, что заявления коалиции о планах по восстановлению Ракки были сделаны для того, чтобы "замести следы этого чудовищного преступления".

В конце октября "Сирийские демократические силы" объявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ при поддержке коалиции во главе с США. Операция по освобождению проходила с июня. На прошлой неделе сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что армия страны полностью освободила от ИГ* Дейр-эз-Зор.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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