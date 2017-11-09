Руководство фракции ЕР встретится с парламентской делегацией Сирии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Руководство "Единой России" в пятницу встретится с парламентской делегацией Сирии, сообщает пресс-служба фракции ЕР.

Сирийская делегация находится в Москве и намерена вместе с российскими депутатами посетить Ханты-Мансийск и Сургут.

"В составе сирийской делегации ‬во главе с руководителем группы дружбы с парламентом России в Народном совете САР Усамой Мустафой — депутаты Народного совета (парламента) Сирии от Партии арабского социалистического возрождения (БААС), Сирийской коммунистической партии, Сирийской объединенной коммунистической партии и независимые депутаты", — говорится в сообщении пресс-службы.

Со стороны фракции "Единая Россия" во встрече примут участие вице-спикер Госдумы, руководитель фракции ЕР Сергей Неверов, координатор депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.