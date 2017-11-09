Путин и Назарбаев в совместном заявлении высоко оценили астанинский процесс

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (слева) во время двусторонней встречи в Челябинске. 9 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (слева) во время двусторонней встречи в Челябинске. 9 ноября 2017

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Москва и Астана намерены предпринимать совместные усилия для укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и недопущения использования этой проблемы в целях вмешательства в дела суверенных государств, говорится в совместном заявлении президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

"Стороны намерены предпринимать совместные усилия в интересах укрепления международного антитеррористического сотрудничества на прочной основе международного права при центральной роли ООН, недопущения использования проблематики противодействия терроризму и экстремизму в целях вмешательства в дела суверенных государств", — говорится в совместном заявлении двух лидеров по случаю 25-летия установления дипотношений между государствами.

В документе отмечается, что Россия и Казахстан выступают с единых позиций по вопросам борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, различными формами транснациональной оргпреступности, незаконным оборотом оружия и наркотиков.

Путин и Назарбаев заявляют о поддержке и высокой оценке астанинского процесса в рамках сирийского урегулирования, отмечая значительное снижение насилия на территории Арабской республики, к которому привели международные встречи по Сирии в казахстанской столице.

Лидеры также высказались по другим региональным проблемам.

"Президенты России и Казахстана единодушны в том, что скорейшее достижение мира и стабильности в Афганистане является важным фактором сохранения и укрепления безопасности в Центральной Азии и соседних регионах, и подчеркнули свою готовность продолжать оказывать в этом необходимое содействие. В связи с этим, стороны высказались за продолжение наращивания усилий по поддержке процесса афганского национального примирения, в том числе в рамках Московского формата консультаций, а также приветствовали активизацию деятельности контактной группы "ШОС-Афганистан", — говорится в заявлении.

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