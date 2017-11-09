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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийская армия подтвердила освобождение Абу-Кемаля от ИГ*

16:2209.11.2017
(обновлено: 16:24 09.11.2017)
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© AP Photo / Syrian Central Military MediaСирийская армия ведет обстрел позиций боевиков у города Абу-Кемаль. Архивное фотоСирийская армия ведет обстрел позиций боевиков у города Абу-Кемаль. Архивное фото
© AP Photo / Syrian Central Military Media

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Командование сирийской армии подтвердило, что войска полностью вернули под свой контроль город Абу-Кемаль. Таким образом, последний оплот "Исламского государства"* в стране уничтожен.

"Сирийская армия и союзные силы освободили город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор", — говорится в заявлении. Отмечается, что созданный Западом "проект ИГ*" уничтожен, как и амбиции покровителей боевиков.

Военные назвали освобождение города "стратегическим успехом", добавив, что оставшиеся в Сирии террористы будут уничтожены.

Обстановка в городе

В среду о возвращении Абу-Кемаля под контроль Дамаска РИА Новости рассказал полевой командир правительственных сил.

Сирийские военные в провинции Дейр-эз-Зор
© AFP 2017 / Stringer
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По его словам, армия начала прочесывать город, чтобы очистить его от взрывных устройств и мин, оставленных террористами.

Собеседник агентства добавил, что боевики бегут из-за стремительного наступления сирийской армии, а также продвижения союзных сил со стороны Хмеймы в провинции Хомс. Террористы отступают в направлении деревни Аль-Сукария, переправляясь через реку Евфрат на ее восточный берег.

Удары по Абу-Кемалю

Район Абу-Кемаля в этом и прошлом месяце подвергался ударам ВКС.

Авиаудары бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС РФ по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Так, в начале ноября шесть дальних бомбардировщиков Ту-22 и подлодка "Колпино" нанесли массированный удар по позициям "Исламского государства"* вблизи города. Целями атаки стали склады оружия и боеприпасов, скопления боевиков и командные пункты террористов.

В операции участвовали бомбардировщики Су-24 и Су-34, которые поднялись в небо с авиабазы "Хмеймим", их прикрывали истребители Су-30СМ, Су-35 и Миг-29.

Дизельная подлодка "Колпино", в свою очередь, запустила шесть крылатых ракет "Калибр" из подводного положения с расстояния свыше 650 километров.
В то же время международная коалиция во главе с США, собиралась вести наступление на город.

Новые проблемы

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислава Тарасова, комментируя освобождение Абу-Кемаля от ИГ* отметил, что успехи Сирийской армии ожидаемы. Они подкреплены действиями России и ее партнеров, а также коалиции во главе с США. Однако, по мнению эксперта, вопрос о перемещении боевиков в другие страны и регионы стоит очень остро.

Операция против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Дейр-эз-Зор
© AFP 2017 / Stringer
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"Американцы помогают боевым командирам подразделений ИГ* перебираться в другие страны — в Афганистан, Йемен, часть войск оказывается на территории Ирака. Это говорит о том, что ИГ* продолжает использоваться как механизм давления на неугодные США режимы в регионе", — отметил Тарасов.

Политолог добавил, что в Сирии ИГ* замещается другими силами. Так, борьбу за автономию могут начать сирийские курды. Это повлечет за собой проблемы в Турции и Иране, пояснил эксперт.

"Так что ситуация в регионе пока не внушает оптимизма — с одной стороны, она упрощается, а с другой — усложняется", — сказал Тарасов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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