ООН рассчитывает, что Россия договорится о поставках гумпомощи в Эр-Рукбан

ЖЕНЕВА, 9 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН рассчитывает, что Россия сможет договориться о поставках гуманитарной помощи в сирийский лагерь беженцев Эр-Рукбан, заявил журналистам помощник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

В понедельник российский Центр примирения враждующих сторон в САР заявил, что командование группировки ВС США не обеспечило доступ представителям ООН и международных гуманитарных организаций в сирийский лагерь Эр-Рукбан, гуманитарная ситуация в котором резко ухудшается. Данный вопрос обсуждается в ходе трехстороннего механизма России, ООН и Дамаска.

"Прока нет результатов этого трехстороннего механизма, но мы надеемся, что он завершится успешно", — сказал Эгеланн.

Эр-Рукбан расположен внутри зоны, контролируемой группировкой вооруженных сил США. По данным гуманитарных агентств, в нем находится порядка 50 тысяч человек. Гуманитарная помощь им не поступала с июля.

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