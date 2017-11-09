ООН рассчитывает, что Россия договорится о поставках гумпомощи в Эр-Рукбан

ЖЕНЕВА, 9 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН рассчитывает, что Россия сможет договориться о поставках гуманитарной помощи в сирийский лагерь беженцев Эр-Рукбан, заявил журналистам помощник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.
"Прока нет результатов этого трехстороннего механизма, но мы надеемся, что он завершится успешно", — сказал Эгеланн.
Эр-Рукбан расположен внутри зоны, контролируемой группировкой вооруженных сил США. По данным гуманитарных агентств, в нем находится порядка 50 тысяч человек. Гуманитарная помощь им не поступала с июля.
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