В Пальмире заявили, что ЮНЕСКО не помогает в восстановлении города

ЛАТАКИЯ (Сирия), 9 ноя – РИА Новости. ЮНЕСКО не выполняет обещания о помощи в восстановлении сирийской Пальмиры, заявил журналистам директор Музея Пальмиры Мохаммед аль-Асаад – сын убитого террористами хранителя древностей города Халеда аль-Асаада.
"Сейчас наше управление древностей напрямую взаимодействует с ЮНЕСКО, но обещанной помощи нет до сих пор", — сказал аль-Асаад.
Он добавил, что невозможно оценить ущерб от действий террористов, которые уничтожали реликвии. "Мы с вами в Храме Бэла находимся — его разрушили полностью. Осталась только арка. Был подорван амфитеатр. Полностью разрушен Храм Баал Шамина. И арка знаменитая разрушена", — отметил аль-Асаад.
"Мы понимаем, что если помощи всего мира не будет, придется самим. Если поможет мировое сообщество – лет пять минимум будем восстанавливать. Если сами — я даже не могу назвать срок", — добавил директор Музея Пальмиры.
При этом он отметил, что в Пальмире высоко ценят помощь России в сложное для страны время.
"Хочу сказать спасибо народу России и ВКС РФ… Здесь очень много русских раньше было", — сказал аль-Асаад. Он пояснил, что до войны в Пальмиру приезжали до 500 тысяч туристов из России.
Аль-Асаад также рассказал журналистам, что до прихода террористов к его отцу в городе относились с большим уважением.
"Когда пришли игиловцы, они сказали, что он грешник — занимается исследованием культуры, а этого делать не положено и он должен умереть. Он так и не сказал им, где спрятаны все археологические ценности. Они бесценны. И его поступок для меня тоже бесценен", — подчеркнул аль-Асаад.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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