Под огневой контроль: сирийская армия окружила последний оплот ИГ* в стране

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сирийские войска и союзные силы окружили последний оплот ИГ* в Сирии, замкнув кольцо вокруг города Абу-Кемаль. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия взяла Абу-Кемаль под огневой контроль", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, правительственные силы планируют освободить город в ближайшие несколько дней.

При поддержке ВКС

Район Абу-Кемаля, захваченный боевиками, до этого неоднократно подвергался ударам российской авиации.

Так, в начале ноября шесть дальних бомбардировщиков Ту-22 и подлодка "Колпино" нанесли массированный удар по позициям "Исламского государства"* вблизи города. Целями атаки стали склады оружия и боеприпасов, скопления боевиков и командные пункты террористов.

В операции участвовали бомбардировщики Су-24 и Су-34, которые поднялись в небо с авиабазы "Хмеймим", их прикрывали истребители Су-30СМ, Су-35 и Миг-29.

"Колпино" запустила шесть крылатых ракет "Калибр" из подводного положения с расстояния свыше 650 километров.

В то же время международная коалиция во главе с США, которая, как и Россия, борется с ИГ*, собиралась вести наступление на этот город.

Успехи сирийской армии

За последние два месяца сирийской армии удалось достичь значительного прогресса в освобождении территории страны от террористов.

В начале сентября правительственные войска при поддержке ВКС прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора и практически сразу перешли в наступление на восточных окраинах города. Выбив террористов со стратегических высот на юго-западе, военным удалось выйти к западному берегу реки Евфрат и форсировать ее.

Правительственные силы вытеснили отряды боевиков в направлении иракской границы и создали кольцо вокруг захваченных "Исламским государством"* жилых кварталов Дейр-эз-Зора. После этого сирийская армия начала зачистку городских кварталов.

В середине октября представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об освобождении другого важного пункта под контролем ИГ* — Меядина. Город являлся крупнейшим укрепленным районом террористов на востоке Сирии.

Третьего ноября командование объявило об уничтожении последнего оплота террористов в Дейр-эз-Зоре.

Условия для прекращения войны

О близком завершении сирийского конфликта уже несколько раз заявляли в России.

Так, в конце октября Владимир Путин заявил об освобождении от террористов более 90 процентов территории Сирии и поблагодарил военных, участвующих в антитеррористической операции.

За месяц до этого на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что в Сирии по факту сложились условия для прекращения войны. При этом он заметил, что не только Дамаск нуждается в истреблении терроризма в стране, но и весь мир.

В Главном оперативном управлении Генштаба России также заявили, что гражданская война в Сирии фактически остановлена. Российские военные отметили ключевую роль подписанного в Астане в начале мая этого года меморандума о создании зон деэскалации, который, по их мнению, сыграл важную роль в улучшении ситуации в Сирии.

Однако президент Сирии Башар Асад ранее заявил, что говорить о полной победе над терроризмом в стране пока рано. Он отметил, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока правительственные силы полностью не избавят Сирию от боевиков.

* Террористическая организация, запрещена в России

