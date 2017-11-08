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Война в Сирии
Война в Сирии

Под огневой контроль: сирийская армия окружила последний оплот ИГ* в стране

20:1408.11.2017
(обновлено: 20:17 08.11.2017)
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© AFP 2017 / StringerСирия. Архивное фотоСирия. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сирийские войска и союзные силы окружили последний оплот ИГ* в Сирии, замкнув кольцо вокруг города Абу-Кемаль. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия взяла Абу-Кемаль под огневой контроль", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, правительственные силы планируют освободить город в ближайшие несколько дней.

Операция против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Дейр-эз-Зор
© AFP 2017 / Stringer
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При поддержке ВКС

Район Абу-Кемаля, захваченный боевиками, до этого неоднократно подвергался ударам российской авиации.

Так, в начале ноября шесть дальних бомбардировщиков Ту-22 и подлодка "Колпино" нанесли массированный удар по позициям "Исламского государства"* вблизи города. Целями атаки стали склады оружия и боеприпасов, скопления боевиков и командные пункты террористов.

В операции участвовали бомбардировщики Су-24 и Су-34, которые поднялись в небо с авиабазы "Хмеймим", их прикрывали истребители Су-30СМ, Су-35 и Миг-29.

"Колпино" запустила шесть крылатых ракет "Калибр" из подводного положения с расстояния свыше 650 километров.

В то же время международная коалиция во главе с США, которая, как и Россия, борется с ИГ*, собиралась вести наступление на этот город.

Сирийские военные в провинции Дейр-эз-Зор
© AFP 2017 / Stringer
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Успехи сирийской армии

За последние два месяца сирийской армии удалось достичь значительного прогресса в освобождении территории страны от террористов.

В начале сентября правительственные войска при поддержке ВКС прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора и практически сразу перешли в наступление на восточных окраинах города. Выбив террористов со стратегических высот на юго-западе, военным удалось выйти к западному берегу реки Евфрат и форсировать ее.

Правительственные силы вытеснили отряды боевиков в направлении иракской границы и создали кольцо вокруг захваченных "Исламским государством"* жилых кварталов Дейр-эз-Зора. После этого сирийская армия начала зачистку городских кварталов.

В середине октября представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об освобождении другого важного пункта под контролем ИГ* — Меядина. Город являлся крупнейшим укрепленным районом террористов на востоке Сирии.

Третьего ноября командование объявило об уничтожении последнего оплота террористов в Дейр-эз-Зоре.

Битва за Дейр-эз-Зор: сирийская армия освободила город от боевиков ИГ*
© Ruptly
Битва за Дейр-эз-Зор: сирийская армия освободила город от боевиков ИГ*

Условия для прекращения войны

О близком завершении сирийского конфликта уже несколько раз заявляли в России.

Так, в конце октября Владимир Путин заявил об освобождении от террористов более 90 процентов территории Сирии и поблагодарил военных, участвующих в антитеррористической операции.

За месяц до этого на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что в Сирии по факту сложились условия для прекращения войны. При этом он заметил, что не только Дамаск нуждается в истреблении терроризма в стране, но и весь мир.

Авиаудары бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС РФ по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В Главном оперативном управлении Генштаба России также заявили, что гражданская война в Сирии фактически остановлена. Российские военные отметили ключевую роль подписанного в Астане в начале мая этого года меморандума о создании зон деэскалации, который, по их мнению, сыграл важную роль в улучшении ситуации в Сирии.

Однако президент Сирии Башар Асад ранее заявил, что говорить о полной победе над терроризмом в стране пока рано. Он отметил, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока правительственные силы полностью не избавят Сирию от боевиков.

* Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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