Radisson Blu в Сочи готов принять участников конгресса нацдиалога Сирии

СОЧИ, 8 ноя – РИА Новости. Пятизвездочный сочинский отель Radisson Blu Resort & Congress Centre готов к приему участников конгресса по Сирии и ждет официальной заявки от организаторов, сообщили РИА Новости представители отеля.

В других отелях Имеретинской низменности Сочи сказали, что не располагают информацией о предстоящем мероприятии.

Имеретинская низменность обладает развитой инфраструктурой, построенной к сочинской олимпиаде-2014, в частности здесь несколько больших отелей, площадок для конференций и других крупных мероприятий и большой медиацентр.

"Отель всегда готов, но данных пока что официальных нет – когда, что и сколько. Пока нет официальной заявки, мы не знаем – где они будут и когда. Мы ждем официальной заявки, и тогда мы сможем принять группу", — сообщили в Radisson Blu.

В Radisson Blu Resort & Congress Centre — 508 номеров, включая люксы, а также три ресторана и конференц-залы.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой провести который выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, запланирован в Сочи. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия, Иран и Турция согласовывают повестку дня и сроки проведения конгресса. Источник в сирийской оппозиции сообщил РИА Новости, что конгресс может пройти в начале декабря.

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