Губернатор Дейр-эз-Зора рассказал о тратах на восстановление города

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 8 ноя — РИА Новости. Восстановление уничтоженных террористами районов сирийского города Дейр-эз-Зор обойдется в несколько миллиардов сирийских лир, власти выделили уже шесть миллиардов лир (около 12 миллионов долларов), заявил в интервью РИА Новости губернатор провинции Мухаммад Самра.

По словам губернатора, степень разрушения зданий в кварталах, контролировавшихся террористической группировкой "Исламское государство"*, составляет 75-80%, в ряде кварталов цифра доходит до 90%.

"Ущерб оценивается в несколько миллиардов сирийских лир. Затраты на реконструкцию зданий будут гораздо выше из-за повышения цен на строительные материалы и ввиду других причин. На строительство нужно несколько лет, а чтобы уничтожить, нужно несколько секунд", — заявил Самра.

По словам губернатора, в процессе восстановления города будут участвовать крупные компании. Губернатор отметил, что из города необходимо вывезти несколько тысяч тонн обломков и мусора. "Мы сейчас работаем в срочном порядке. Выделили шесть миллиардов на восстановление города и инфраструктуры, электро- и водоснабжения, на уборку города и медицинские нужды", — сообщил губернатор.

Генштаб ВС Сирии заявил в пятницу об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора при поддержке союзных сил от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Командование армии отметило важность освобождения города, назвав его стратегическим, так как Дейр-эз-Зор расположен на пересечении путей, связывающих восточную часть страны с центральной и северной.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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