Эксперт: отказ от женевских переговоров по Сирии стал бы "близоруким шагом"

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Отказываться от переговоров по межсирийскому урегулированию под эгидой ООН в Женеве стало бы близоруким шагом, оппозиция САР не согласится приехать для прямого диалога с властями в Дамаск, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ Ирина Звягельская.

"Мы должны ставить перед собой исключительно реалистические цели. Вы можете представить себе оппозицию – разную, в том числе саудовскую, египетскую, которая радостно поедет в Дамаск говорить с президентом Асадом, против которого они все это время воевали и которого все еще надеются (победить)?" — сказала Звягельская, выступая на панельной дискуссии "Ближний Восток и отношения России и Турции. Ближний Восток: мировые и региональные силы".

По мнению востоковеда, "отказываться от Женевы как от места, где все-таки удалось чего-то достичь, достаточно близоруко".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве состоится 28 ноября.