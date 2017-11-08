МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия изучает предложенный США проект резолюции СБ ООН о продлении мандата совместного механизма ОЗХО-ООН в Сирии по расследованию случаев применения химоружия, но он мало отличается от предыдущего, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это не новая резолюция, это старая резолюция, прежняя, которая, по большому счёту, не содержит нужных нам элементов. Все, что американцы сделали со своим изначальным текстом, — это ретушь, наложение косметики, неких румян, но содержание от этого не меняется никоим образом, поэтому нам это все видно и мы не можем удовлетвориться подобного рода попытками сымитировать некую бурную деятельность вокруг того, что требует гораздо более серьёзного и фундаментального подхода", — сказал Рябков.
По его словам, Москва изучает предложенный США текст резолюции.
При этом он подчеркнул, что РФ намерена продолжать усилия "в направлении выхода на более разумную основу, это очень ответственный момент и многое будет зависеть от того, какую линию возьмут другие члены Совета Безопасности ООН".
США 24 октября уже выносили на голосование проект резолюции по продлению мандата миссии. Однако РФ заблокировала документ, выступив против обсуждения вопроса до распространения доклада СМР по инциденту в Хан-Шейхуну и Умм-Хошу. Доклад был представлен 26 октября.