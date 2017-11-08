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Война в Сирии
Война в Сирии

МИД: проект резолюции США о миссии ОЗХО мало отличается от предыдущего

12:2508.11.2017
(обновлено: 13:37 08.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия изучает предложенный США проект резолюции СБ ООН о продлении мандата совместного механизма ОЗХО-ООН в Сирии по расследованию случаев применения химоружия, но он мало отличается от предыдущего, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост БРИКС
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Москва выступает за продолжение работы миссии ОЗХО-ООН в САР, заявил Рябков
Мандат СМР истекает 17 ноября. На данный момент на рассмотрении Совета Безопасности ООН находится два проекта резолюции о продлении мандата миссии — российский и американский.

"Это не новая резолюция, это старая резолюция, прежняя, которая, по большому счёту, не содержит нужных нам элементов. Все, что американцы сделали со своим изначальным текстом, — это ретушь, наложение косметики, неких румян, но содержание от этого не меняется никоим образом, поэтому нам это все видно и мы не можем удовлетвориться подобного рода попытками сымитировать некую бурную деятельность вокруг того, что требует гораздо более серьёзного и фундаментального подхода", — сказал Рябков.

По его словам, Москва изучает предложенный США текст резолюции.

Местные жители уезжают из Хан-Шейхуна. Архивное фото
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Грош цена: Пушков раскритиковал доклад о химатаках в Сирии
"Мы находимся в состоянии рассмотрения этого текста, ситуация требует дополнительной оценки. Но то, что мы увидели в американском уточнённом проекте, нас, конечно, никоим образом устроить не может", — добавил замминистра.

При этом он подчеркнул, что РФ намерена продолжать усилия "в направлении выхода на более разумную основу, это очень ответственный момент и многое будет зависеть от того, какую линию возьмут другие члены Совета Безопасности ООН".

США 24 октября уже выносили на голосование проект резолюции по продлению мандата миссии. Однако РФ заблокировала документ, выступив против обсуждения вопроса до распространения доклада СМР по инциденту в Хан-Шейхуну и Умм-Хошу. Доклад был представлен 26 октября.

Инспекторы ООН по химоружию в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Глава миссии ООН-ОЗХО призвал ускорить расследование химатак в Сирии
Инцидент с применением химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО по установлению фактов (МУФ) 29 июня передала СМР доклад о том, что на месте был использован зарин. После этого СМР приступил к работе над установлением виновных в атаке. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина". В постпредстве РФ при ООН назвали последний доклад по химатакам в Сирии любительским.

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