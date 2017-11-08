Глава миссии ООН-ОЗХО призвал ускорить расследование химатак в Сирии

ООН, 8 ноя — РИА Новости. Следователи ООН и ОЗХО должны быстрее приступать к работе по установлению виновных в применении химического оружия в Сирии, с таким предложением глава совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) Эдмон Муле выступил в консультациях с членами Совета Безопасности ООН.

Мандат СМР истекает 17 ноября. На данный момент на рассмотрении Совета Безопасности ООН находится два проекта резолюции о продлении мандата миссии — российский и американский.

"Если мандат будет продлен, я думаю, что нужно дать СМР полномочия проводить расследование одновременно с работой миссии ОЗХО по установлению фактов (применения химоружия в Сирии — ред.), а не ждать от них результатов. Мы можем работать вместе, обмениваться информацией, размещаться не вместе, но параллельно. Так мы сможем большего достичь и выиграем время, вместо того, чтобы ждать, пока они предоставят свои заключения", — заявил Муле РИА Новости.

Миссия СМР начинает следствие для установления виновных в применении химического оружия в том или ином районе после получения доклада миссии ОЗХО, фиксирующего использование там отравляющих веществ.

Муле сообщил, что после выхода доклада СМР по инциденту в Хан-Шейхуне 26 октября провел консультации со всеми членами Совета Безопасности ООН и также обсуждал идею изменения формата работы экспертов СМР.

Инцидент с применением химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО по установлению фактов (МУФ) 29 июня передала СМР доклад о том, что на месте был использован зарин. После этого СМР приступил к работе над установлением виновных в атаке. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина". В постпредстве РФ при ООН назвали последний доклад по химатакам в Сирии любительским.