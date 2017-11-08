ООН, 8 ноя — РИА Новости. Представители стран Совета Безопасности ООН оказывали давление на экспертов миссии по расследованию химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне, заявил РИА Новости глава совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) Эдмон Муле.

"Я с сожалением должен сказать, что это дело очень политизировано, хотя не должно быть", — сказал он.

"В процессе работы нас дергают с одной стороны и с другой, говорят, как делать наше дело. Мол, если вы не сделаете вот так, к вам не будет доверия. Если вы не будете следовать нашим инструкциям, потому что мы — члены пятерки постоянных членов СБ ООН, тогда мы не примем ваши заключения. Я давно всем говорю — наука сама все скажет", — добавил он.

Доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету Безопасности ООН 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ* несет ответственность за применение сернистого иприта".

В постпредстве РФ при ООН назвали последний доклад по химатакам в Сирии любительским.

* Террористическая организация, запрещена в России