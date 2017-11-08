Глава миссии ООН-ОЗХО уверен в выводах экспертов по химатаке в Сирии

ООН, 8 ноя — РИА Новости. Глава совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) Эдмон Муле заявил, что полностью уверен в выводах экспертов по ситуации в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше.

Так Муле прокомментировал предложение России о проведении нового расследования на месте инцидента. При этом он усомнился, что в нынешней ситуации команда согласится работать на месте.

На прошлой неделе РФ распространила проект резолюции СБ ООН о продлении мандата работы СМР до мая 2018 года. Документ предписывает направление группы следователей на место инцидента в сирийском Хан-Шейхуне "для проведения полномасштабного расследования", а также на авиабазу Шайрат для сбора проб "для проверки утверждений о том, что использованный в Хан-Шейхуне зарин хранился на авиабазе".

Муле отметил, что визит в Хан-Шейхун был бы важен для расследования, "если бы мы могли поехать туда раньше, спустя несколько дней после инцидента". При этом, по его словам, уже через несколько дней "воронка была заложена цементом. "На дороге активное движение, так что воронка была заложена, и все свидетельства, в общем-то, исчезли", — заявил Муле РИА Новости.

В ходе работы эксперты СМР не посетили Хан-Шейхун из соображений безопасности. Муле усомнился, что такой визит возможен сегодня. "В любом случае, ситуация в области безопасности в Хан-Шейхуне была и остается очень сложной, каждый день идут бомбардировки и активные операции. Я не думаю, что кто-то из моей команды добровольно бы отправился в Хан-Шейхун", — сказал Муле агентству.

На вопрос о том, уверен ли Муле, что проведенное экспертами расследование было максимально полным, он ответил утвердительно. "Да. В рамках наших возможностей…. С тем, что у нас есть, с собранной, проверенной и подтвержденной информацией мы полностью убеждены в выводах по двум случаям", — сказал глава СМР.

Инцидент с применением химического оружия в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО по установлению фактов (МУФ) 29 июня передала СМР доклад о том, что на месте был использован зарин. После этого СМР приступил к работе над установлением виновных в атаке. Доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету Безопасности ООН 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ* несет ответственность за применение сернистого иприта".

* Террористическая организация, запрещена в России