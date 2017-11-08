Россия предложила повысить эффективность расследования химатак в Сирии

ООН, 8 ноя — РИА Новости. Россия предлагает повысить эффективность работы миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР), иначе этот механизм останется орудием сведения счетов с властями страны, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.

"Убеждены, что механизм, обличенный столь высокой ответственностью, не может продолжать работу в таком ключе. Без коренной перестройки он останется слепым орудием для сведения счетов с властями Сирии. Сейчас складывается именно такая репутация", — заявил Сафронков на заседании Совета Безопасности ООН.

"Предлагая продлить мандат СМР, мы стремимся к повышению его эффективности и усилению в соответствии с высокими стандартами Конвенции по запрещению химического оружия", — подчеркнул российский дипломат.