Могерини рассказала о возможности введения новых санкций против Сирии

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз рассматривает новые санкции против Сирии на фоне доклада совместного механизма ООН – ОЗХО по расследованию химических атак в стране, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"В июле 2017 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения. Рассматриваются новые санкции, чтобы исключить безнаказанность", — заявила глава дипломатии ЕС.
По ее словам, "ЕС призывает все страны использовать свое влияние, чтобы предотвратить дальнейшее использование химического оружия сирийским режимом, и призывает союзников режима, в частности, Россию, осуществить с этой целью подобающее давление на сирийский режим".
* Запрещенная в России террористическая организация
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