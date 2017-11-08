Могерини рассказала о возможности введения новых санкций против Сирии

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз рассматривает новые санкции против Сирии на фоне доклада совместного механизма ООН – ОЗХО по расследованию химических атак в стране, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В заявлении, посвященном официальной презентации последнего доклада ООН – ОЗХО о случаях использования химоружия в Сирии в сентябре 2016 и 2017 года, Могерини отметила, что "ЕС неоднократно принимал меры при каждом случае подтверждения использования химического оружия сирийскими ВС и "Исламским государством"*.

"В июле 2017 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения. Рассматриваются новые санкции, чтобы исключить безнаказанность", — заявила глава дипломатии ЕС.

По ее словам, "ЕС призывает все страны использовать свое влияние, чтобы предотвратить дальнейшее использование химического оружия сирийским режимом, и призывает союзников режима, в частности, Россию, осуществить с этой целью подобающее давление на сирийский режим".

* Запрещенная в России террористическая организация

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